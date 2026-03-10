Lo stadio vuoto è triste e deprimente | lo sfogo di Sarri per la desolazione all’Olimpico in Lazio-Sassuolo

Durante il match di Serie A tra Lazio e Sassuolo, l’Olimpico si è presentato completamente vuoto a causa di uno sciopero del tifo biancoceleste. Maurizio Sarri ha commentato con amarezza la desolazione dello stadio, sottolineando come lo stadio vuoto dia una sensazione di tristezza e depressione. La partita si è svolta senza la presenza dei tifosi, che hanno scelto di non partecipare all’incontro.

La gioia per la vittoria ritrovata, la desolazione per lo stadio vuoto. Sono le due facce del posticipo di Serie A tra Lazio e Sassuolo, andato in scena all’interno di un Olimpico ancora deserto per lo sciopero del tifo biancoceleste. Il tecnico Maurizio Sarri prima del match aveva parlato duramente: “Non solo è brutto, ma è triste e deprimente. Penso sia il momento di fare qualcosa da parte della società”. Difficilmente una vittoria potrà cambiare la situazione. La Lazio ha superato il Sassuolo per 2 a 1 grazie a una rete di Marusic al 93esimo, complice una papera di Muric. I biancocelesti erano passati in vantaggio praticamente subito, dopo un minuto e mezzo, con una cavalcata di Isaksen e il facile tap in di Maldini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

