Allegri resta un’idea per il dopo Conte

Il nome di Massimiliano Allegri viene di nuovo associato al possibile ruolo di allenatore del Napoli, in vista di un eventuale cambio di guida tecnica dopo l'addio di Conte. La sua candidatura viene considerata tra le opzioni per la prossima stagione, secondo voci di mercato, mentre il club valuta diverse soluzioni per il futuro della squadra. Non ci sono ancora annunci ufficiali in merito.

Il nome di Massimiliano Allegri torna a intrecciarsi anche con il futuro del Napoli. Nonostante il suo presente al Milan, la sua permanenza in rossonero non viene considerata così scontata. E in caso di cambiamenti a fine stagione, il club azzurro resterebbe una possibilità da seguire, soprattutto se dovesse aprirsi davvero il discorso legato a Antonio Conte. A riportarlo è Tmw. Il tema emerge dentro una riflessione più ampia sul futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante può lasciare la Juventus e tra le squadre che osservano la situazione c’è anche il Milan, che ragiona sul centravanti da consegnare al proprio allenatore. Ma proprio qui si inserisce il punto più interessante: il futuro di Allegri non appare del tutto blindato.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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