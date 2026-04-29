Durante la notte, il Consiglio comunale di Saronno ha approvato il bilancio consuntivo 2025, che ammonta a circa 100 milioni di euro. La gestione prevede spese correnti per circa 46 milioni di euro, destinati principalmente a servizi sociali e istruzione. La seduta si è svolta in modo prolungato, con diversi interventi dei consiglieri prima della votazione finale.

? Cosa sapere Il Consiglio di Saronno approva il bilancio consuntivo 2025 da 100 milioni di euro.. La gestione copre spese correnti per 46 milioni tra servizi sociali e istruzione.. Saronno approva il bilancio consuntivo 2025 da 100 milioni di euro dopo una seduta comunale iniziata alle ore 20 e terminata oltre l’una di notte, tra discussioni estenuanti e la gestione di conti complessi ereditati da diverse amministrazioni. Il Consiglio comunale ha vissuto una serata fiume, con i lavori che si sono protratti per oltre cinque ore. Al centro della scena, la presentazione del bilancio consuntivo dell’anno scorso da parte dell’assessore al bilancio Cattaneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saronno, bilancio da 100 milioni: notte fiume in Consiglio

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