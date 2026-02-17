Genova Stadio Ferraris | Consiglio comunale bloccato tra polemiche e richiesta di trasparenza sul piano da 100 milioni

Il Consiglio comunale di Genova si ferma a causa delle tensioni sollevate dalla gestione del piano da 100 milioni per il rinnovamento dello stadio Ferraris. La discussione si blocca dopo che alcuni consiglieri hanno chiesto chiarimenti sulla provenienza dei fondi e sui dettagli dei lavori, che secondo loro non sono stati comunicati in modo chiaro. La situazione si è fatta più complicata dopo le accuse di mancanza di trasparenza rivolta alla giunta comunale. La discussione si tiene in un clima acceso, con alcune opposizioni che contestano le modalità di presentazione del progetto. La richiesta di maggiore trasparenza ha portato a un’assemblea temporaneamente sosp

Stadio Ferraris, la giunta sotto accusa: il consiglio comunale bloccato tra polemiche e richieste di trasparenza. Genova è al centro di un acceso dibattito sulla riqualificazione dello storico stadio Luigi Ferraris, con una seduta del consiglio comunale, martedì 17 febbraio 2026, conclusasi con accuse di ostruzionismo da parte dell'opposizione e una richiesta pressante: rendere pubblici i dettagli del piano economico finanziario del progetto, che prevede un investimento di cento milioni di euro da parte di Genoa e Sampdoria. La discussione si è arenata, lasciando in sospeso interrogativi cruciali sul futuro dell'impianto e sull'utilizzo dei fondi pubblici.