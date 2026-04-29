Sarno emergenza odori | i residenti chiedono risposte al Comune

I residenti di via Ingegno e Masseria della Corte a Sarno hanno segnalato la presenza di odori persistenti nella zona, chiedendo interventi e risposte all’amministrazione comunale. La questione riguarda questioni di disagio causate da odori che si verificano regolarmente, senza che siano ancora state fornite soluzioni definitive. Le segnalazioni sono state fatte ufficialmente alle autorità locali, che stanno valutando la situazione.

? Cosa sapere I residenti di via Ingegno e Masseria della Corte segnalano odori persistenti a Sarno.. Il coordinatore Enrico Sirica chiede spiegazioni sul mancato monitoraggio tramite colonnine tecnologiche.. A Sarno, le zone di via Ingegno e Masseria della Corte affrontano una situazione di emergenza ambientale legata a odori sgradevoli che peggiorano con l’attuale aumento delle temperature. Enrico Sirica, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, ha sollevato il problema davanti all’amministrazione, chiedendo spiegazioni su vecchi progetti di monitoraggio mai concretizzati. L’aria pesante tra le strade di via Ingegno e Masseria della Corte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarno, emergenza odori: i residenti chiedono risposte al Comune Notizie correlate VIDEO/ Una notte di terrore a contrada San Vito: i residenti chiedono risposte, sopralluogo del ComuneTempo di lettura: < 1 minuto Pochi giorni fa, una madre con due bambine, ha vissuto momenti di puro terrore quando tre uomini incappucciati hanno... Leggi anche: Un anno dopo l’incendio Inalca, i residenti denunciano l’assenza di interventi strutturali e chiedono risposte concrete.