Un anno dopo l’incendio che distrusse lo stabilimento Inalca in via Due Canali, i residenti di Reggio Emilia continuano a chiedere risposte concrete. Nonostante il tempo passato, nessun intervento strutturale è stato messo in atto e le famiglie si sentono abbandonate. La paura di un nuovo incendio e i rischi per la salute sono ancora al centro delle preoccupazioni quotidiane. I cittadini rivendicano un intervento rapido e deciso da parte delle autorità, ma finora senza risultati visibili.

Un anno fa, alle 22.47 del 10 febbraio 2025, un incendio devastò lo stabilimento Inalca in via Due Canali, a Reggio Emilia, trasformando in cenere un’area industriale che da decenni era al centro di dibattiti sulle condizioni di sicurezza e sull’uso di materiali tossici. Oggi, a un anno di distanza, non c’è ancora alcun intervento strutturale definitivo. Le case dei residenti, a pochi metri dal luogo del disastro, sono ancora circondate dai resti del rogo: lamiere contorte, strutture metalliche corrose, cumuli di detriti coperti da una sottile patina di polvere grigia che il vento sposta con regolarità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Un anno dopo l’incendio Inalca, i residenti denunciano l’assenza di interventi strutturali e chiedono risposte concrete.

