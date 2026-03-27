Nella contrada San Vito, alcuni residenti hanno richiesto un sopralluogo del Comune dopo che, pochi giorni fa, una madre con due bambine ha vissuto un episodio di tensione. Tre uomini incappucciati hanno tentato di entrare nella loro abitazione, generando paura e preoccupazione tra la comunità locale. La vicenda ha suscitato l’attenzione delle autorità e i cittadini chiedono chiarimenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Pochi giorni fa, una madre con due bambine, ha vissuto momenti di puro terrore quando tre uomini incappucciati hanno tentato di entrare nella sua abitazione a Benevento. La paura ha scosso la famiglia e allarmato l’intero quartiere. Oggi siamo andati sul posto per raccogliere le testimonianze dei residenti, che denunciano scarsa illuminazione e controlli insufficienti, fattori che rendono l’area particolarmente vulnerabile. Sul posto sono intervenuti il vicesindaco di Benevento Francesco De Pierro e l’architetto Antonio Iadicicco, responsabile dei Lavori Pubblici, per ascoltare le preoccupazioni dei cittadini e predisporre interventi concreti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Una notte di terrore a contrada San Vito: i residenti chiedono risposte, sopralluogo del Comune

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