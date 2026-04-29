Sardone fa una domanda a Ilaria Salis all’Europarlamento ma lei rifiuta e sfugge al confronto video

Durante una seduta al Parlamento europeo, Silvia Sardone ha rivolto una domanda a Ilaria Salis, che ha deciso di non rispondere e si è allontanata dal confronto. Un video mostra come Salis abbia evitato il dibattito, passando oltre senza interagire con l’interlocutrice. Si tratta dell’ultimo episodio di una serie di tentativi di dialogo non andati a buon fine tra le due figure in ambito istituzionale.

Ilaria Salis passa ad un livello successivo di rifiuto del confronto, stavolta al Parlamento europeo con Silvia Sardone. A denunciare l’imbarazzo e il silenzio dell’eurodeputata di sinistra è stata la vicesegretaria del Carroccio su Instagram: «Accetterà la domanda? Parla di diritti». Quei diritti che come al solito «o sono di tutti, oppure di nessuno. Altrimenti si chiamano privilegi», come ripete da sempre la sinistra. Dopo l’intervento, Salis si è tirata nuovamente indietro, negando a Sardone di farle una domanda per l’ennesima volta. «Non avevo dubbi», ha ribattuto l’europarlamentare leghista, che nel frattempo inquadrava l’esponenti di Avs mentre si allontanava dal centro dell’aula.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sardone fa una domanda a Ilaria Salis all’Europarlamento, ma lei rifiuta e “sfugge” al confronto (video) L'intervento di ILARIA SALIS al PARLAMENTO europeo Notizie correlate Europarlamento, stop agli emendamenti di Ilaria Salis: l’occupazione delle case resta illegalell Parlamento europeo riunito ieri in plenaria a Strasburgo ha approvato la relazione di Francisco Borja Gimenez Larraz (Ppe) sulla crisi degli... Bonelli su perquisizione a Ilaria Salis: Fatto di una gravità inaudita – Il video(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 "Quello che è accaduto a Ilaria Salis è un fatto di una gravità inaudita. Aggiornamenti e dibattiti David Parenzo provoca Ilaria Salis: la domanda sibillina in tvMomento di tensione e un pizzico di imbarazzo in diretta tv da David Parenzo con una domanda sibillina a Ilaria Salis, ospite in studio. newsmondo.it Ilaria Salis, il mistero delle date: l'alert tedesco un mese fa (ma non sono scattati i controlli)La polemica esplode poco dopo le 8 di ieri mattina, quando Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, arrestata a Budapest nel 2023 con l'accusa di aver aggredito tre militanti neonazisti e poi eletta a ... ilmessaggero.it