Bonelli su perquisizione a Ilaria Salis | Fatto di una gravità inaudita – Il video

Una perquisizione è stata effettuata presso l’abitazione di Ilaria Salis, come riportato in un video diffuso dall’agenzia. La dichiarazione di un rappresentante legale descrive l’evento come di una gravità senza precedenti. La notizia è stata diffusa oggi, con dettagli sulle modalità dell’operazione e le reazioni successive. La vicenda ha suscitato molte discussioni tra i commentatori online.

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 "Quello che è accaduto a Ilaria Salis è un fatto di una gravità inaudita. Riguarda la democrazia europea che una parlamentare europea possa essere, di fatto, svegliata la notte, la polizia entrare nella propria stanza, chiedere i documenti perché c'è una segnalazione di un paese europeo, ovvero la Germania. C'è un problema serio a cui Piantedosi deve dare una risposta perché questa è una segnalazione che era dai primi di marzo. Piantedosi sapeva? Se sapeva, perché non è intervenuto?", così Angelo Bonelli leader di Avs alla manifestazione No Kings a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: Bonelli su perquisizione a Ilaria Salis: Fatto di una gravità inaudita

Sedicenne accoltellato a Fondi, comunità sconvolta. Il sindaco: “Fatto di una gravità inaudita”Ha scosso l’intera comunità di Fondi quanto accaduto nella serata di sabato a Fondi dove un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato e uno ancora più...

Una raccolta di contenuti su Ilaria Salis

Argomenti discussi: Oroscopo, le stelle di Branko di mercoledì 25 marzo | Tutti i segni.

Bonelli su perquisizione a Ilaria Salis: Fatto di una gravità inaudita(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 Quello che è accaduto a Ilaria Salis è un fatto di una gravità inaudita. Riguarda la democrazia europea che una parlamentare europea possa essere, di fatto, svegli ... msn.com

Salis perquisita in hotel a Roma: Italia ormai è un regime. Questura: Segnalazione da Paese terzo, atto dovutoIl controllo preventivo dell'eurodeputata, oggi nella capitale per il corteo No Kings. La questura di Roma replica: 'Atto dovuto per segnalazione da Paese terzo' ... adnkronos.com