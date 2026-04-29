Durante le celebrazioni di Sa Die de sa Sardigna, Alessandra Todde ha espresso la sua critica nei confronti del centralismo statale, sottolineando la necessità di maggiore autonomia per la regione. La politica ha evidenziato come il sistema attuale limiti le decisioni locali e abbia insistito sulla richiesta di un cambiamento in questa direzione. La giornata è stata l’occasione per ribadire le richieste di sovranità e di maggiore autonomia amministrativa.

? Cosa sapere Alessandra Todde denuncia il centralismo statale durante le celebrazioni di Sa Die de sa Sardigna.. La Presidente rivendica maggiore controllo regionale su energia e basi militari in Sardegna.. Durante le celebrazioni odierne per Sa Die de sa Sardigna, la presidente della Regione Alessandra Todde ha denunciato una gestione dell’autonomia che appare compressa e limitata nei confronti del territorio sardo. La ricorrenza, che commemora l’insurrezione popolare del 1794 contro i piemontesi e il viceré Balbiano a Cagliari, si è trasformata in un momento di riflessione politica per rivendicare spazi di autogoverno più ampi. Parlando con i giornalisti prima di intervenire in Aula, la guida regionale ha evidenziato diverse aree di attrito con il governo centrale, dove emerge un forte centralismo statale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, la sfida di Todde: basta centralismo, serve autonomia

Notizie correlate

Sardegna vs Roma: scontro sui terreni militari e la sfida di ToddeLa gestione delle aree occupate dalle forze armate in Sardegna è tornata al centro di un acceso confronto tra Cagliari e Roma, dopo la presentazione...

Sardegna: Todde sfida i rincari, piano per carburanti e zootecniaLa Presidente della Regione, Todde, ha confermato il prossimo impegno della Giunta e del Consiglio nel gestire la variazione di bilancio prevista per...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La sfida delle industrie culturali nel Nord Sardegna: Non solo bellezza ma economia; Calcio serie C, i tifosi incoraggiano la Torres in vista della sfida ad Arezzo; Q&A SUL FORMATO DI GARA – GUIDA SEMPLIFICATA PER LA SARDEGNA; Anna Chessa è Miss Mondo Sardegna: a giugno la sfida nazionale a Gallipoli.

La sfida sarda per il mercato dei videogame: L’Isola ricca di talenti, è ora di far crescere il settoreLa sfida sarda per il mercato dei videogame: L'Isola ricca di talenti, è ora di far crescere il settore - Culture - sardiniapost ... sardiniapost.it

Cagliari Atalanta, la sfida dell’Unipol Domus si annuncia carica di tensione anche sugli spalti: saranno 362 i sostenitori della Dea in SardegnaCagliari Atalanta, la sfida dell’Unipol Domus si annuncia carica di tensione anche sugli spalti: saranno 362 i sostenitori della Dea in Sardegna ... cagliarinews24.com

Oggi possimo dire che la Sardegna c’è. È in Europa e partecipa da protagonista a questo passaggio. Oggi è un giorno di festa, ma anche un giorno importante per i sardi. Dobbiamo fare in modo che questa consapevolezza venga vissuta ogni giorno, non solo - facebook.com facebook

#Berrettini va avanti al Sardegna Open: battutto Kypson dopo tre ore di battaglia x.com