Sardegna vs Roma | scontro sui terreni militari e la sfida di Todde

In Sardegna si torna a parlare di terreni militari, con un confronto tra le autorità locali e il governo centrale. La discussione è alimentata da una proposta parlamentare che mira a modificare le norme sull’utilizzo delle aree occupate dalle forze armate nell’isola. La questione riguarda la gestione e l’uso di queste zone, che coinvolge direttamente le amministrazioni regionali e nazionali.

La gestione delle aree occupate dalle forze armate in Sardegna è tornata al centro di un acceso confronto tra Cagliari e Roma, dopo la presentazione di una proposta parlamentare che punta a modificare le regole sull’uso dei terreni militari. La deputata di Fratelli d’Italia, Paola Maria Chiesa, ha infatti avanzato un disegno di legge volto a cambiare l’articolo 15 del decreto legislativo 66 del 2010, il Codice dell’ordinamento militare, scatenando la reazione immediata della Presidenza regionale. Al cuore della controversia si trova il tentativo di centralizzare i processi decisionali riguardanti le zone soggette a servitù militare. Secondo...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna vs Roma: scontro sui terreni militari e la sfida di Todde Notizie correlate L’asse Campania-Sardegna e il premio al consulente di ToddeC’è un caso esploso alcuni mesi fa in Sardegna che ancora fa parlare e riguarda un premio consegnato da una società di consulenza campana al... Leggi anche: Sardegna, Todde: “Salario minimo regionale è legge”