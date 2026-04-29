Santo Romano giovanissimo portiere assassinato per una scarpa sporca | a lui dedicato un campo di calcio

A Casoria è stato inaugurato oggi un nuovo campo di calcio all’interno del Parco dello Sport, dedicato a Santo Romano, il giovane portiere di 19 anni ucciso nella notte tra il 1 e il 2 novembre 2024 a San Sebastiano al Vesuvio. L’area, situata nel quartiere, è stata intitolata in suo ricordo e si trova all’interno di un complesso dedicato anche a Carlo Acutis. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari e rappresentanti locali.