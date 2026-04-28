Studente pesta scarpa a docente durante il cambio dell’ora lui lo scaraventa a terra con una mossa da judo | scherzo o abuso dei mezzi di correzione? La Procura indaga

Durante il cambio dell’ora in un liceo scientifico, uno studente ha colpito un docente con una scarpa, che è poi stato spinto a terra con una mossa simile a una tecnica di judo. La Procura ha aperto un’indagine per chiarire se si sia trattato di uno scherzo o di un abuso dei mezzi di correzione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla dinamica dell’episodio e sulle eventuali responsabilità coinvolte.