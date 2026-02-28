Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha avuto un ruolo centrale nelle ultime partite della squadra. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, mentre le sue prestazioni sono state spesso oggetto di discussione. La sua partecipazione alle partite ha fatto parlare di sé, suscitando reazioni diverse tra tifosi e media.

Il Napoli vince 2-1 al 96esimo. Evitata una crisi molto pericolosa. La squadra è impaurita, sente di poter perdere la Champions. Del vecchio Napoli è rimasto il carattere Santo Lukaku martire. È il dio del calcio che decide come devono andare le cose. Ed è il dio del calcio a decidere chi merita di essere il salvatore della patria. E quell’uomo non poteva che essere Romelu Lukaku. Una delle due bandiere del Napoli dello scudetto (l’altra è McTominay). L’uomo bistrattato dai tifosi incompetenti (sono tanti ahinoi). Conte, disperato, l’ha mandato in campo in una partita che si era messa male, malissimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Santo Lukaku martire: il dio del calcio ha deciso così. Meritava lui di salvare il Napoli dal baratro

