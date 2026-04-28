‘Belve’ chiude con Sal Da Vinci Elena Santarelli e Romina Power

Da quotidiano.net 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il programma televisivo ‘Belve’ si è concluso con la terza puntata trasmessa il 21 aprile. La puntata ha registrato un ascolto di 1 milione 761mila spettatori, pari all’11,4% di share. Tra gli ospiti invitati ci sono stati Sal Da Vinci, Elena Santarelli e Romina Power. La trasmissione ha attirato l’attenzione del pubblico e ha ottenuto risultati significativi in termini di ascolto.

Roma, 28 aprile 2026 – Con la terza puntata, andata in onda il 21 aprile, ‘Belve’ fa il botto con l’11,4% di share pari a 1 milione e 761mila spettatori. Ecco chi vedremo nel quarto e ultimo appuntamento della stagione, prima di passare a ‘Belve crime’. Gli ospiti di martedì 28 aprile. La prima ospite della puntata del 28 aprile è la showgirl e attrice Elena Santarelli, diventata nota al grande pubblico grazie a ‘L’Eredità’ di Amadeus. Nel corso della chiacchierata con Francesca Fagnani, la conduttrice romana – da sempre molto schietta e diretta – non le ha mandate a dire. La sua vita privata l’ha portata in passato a dover affrontare la malattia del figlio Giacomo, nato dalla relazione con il marito Bernardo Corradi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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