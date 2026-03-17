Una petizione online chiede di rinnovare le aree giochi per bambini presenti nei parchi pubblici della città, con l’obiettivo di sostituire le strutture esistenti, ammodernarle e renderle più attrattive e inclusive. L’iniziativa mira a coinvolgere i cittadini per favorire interventi concreti e miglioramenti nelle zone dedicate ai più piccoli. La petizione ha già raccolto diverse firme e continua a circolare sui social.

Una petizione online per sostituire, ammodernare e rendere più accattivanti e inclusive le aree giochi nei parchi cittadini. E’ la proposta avanzata da una mamma cesenate che in meno di una settimana ha già raccolto un centinaio di firme da parte di ‘colleghi’ genitori che chiedono all’amministrazione comunale qualcosa in più in termini di intrattenimento all’aria aperta per i loro pargoli. Tema decisamente attuale, soprattutto in una società nella quale fin da piccolissimi bimbe e bimbi rischiano di venire ipnotizzati dagli schermi dei dispositivi elettronici a discapito di quello che sta diventando il ‘sano divertimento di una volta’. C’è poi da dire che in un mondo nel quale tutto è a portata di una manciata di ore d’aereo, i confronti con le proposte di altre realtà sono facili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parchi pubblici, c’è una petizione: "Rinnovare le aree giochi per bimbi"

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