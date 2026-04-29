Lunedì mattina a Sant’Alberto, tre cani di razza pitbull sono entrati in azione senza recinzioni e hanno ucciso un gatto. Il proprietario, residente a Imola, è stato multato con una sanzione di 300 euro. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente, e le autorità hanno preso provvedimenti nei confronti del proprietario dei cani.

? Cosa sapere Tre pitbull senza recinzioni uccidono un gatto a Sant’Alberto lunedì mattina.. Il proprietario residente a Imola riceve una sanzione di 300 euro.. Lunedì mattina a Sant’Alberto, in provincia di Ravenna, tre cani di razza pitbull hanno ucciso un gatto dopo essere stati lasciati senza sorveglianza all’interno di una proprietà privata priva di recinzioni protettive. L’accaduto ha richiesto l’intervento immediato della polizia locale, che si è recata sul posto a seguito delle segnalazioni ricevute riguardo alla violenza dell’attacco. Gli agenti hanno accertato che gli animali, un maschio e due femmine, si trovavano in un’abitazione dove la mancanza di barriere fisiche ha permesso l’incidente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sant’Alberto, tre pitbull senza recinzioni uccidono un gatto

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