Santa Sofia | bilancio solido con 1,6 milioni e nuovi traguardi

Il Consiglio di Santa Sofia ha approvato il bilancio per il 2025, che si chiude con un saldo positivo di 1,6 milioni di euro. La gestione finanziaria prevede nuovi investimenti nelle infrastrutture e l'avvio di progetti finanziati dal PNRR destinati al territorio. Questi risultati consentono di pianificare ulteriori interventi e sviluppi per il prossimo anno.

? Cosa sapere Il Consiglio di Santa Sofia approva il bilancio 2025 con 1,6 milioni di euro.. La gestione garantisce nuovi investimenti infrastrutturali e progetti Pnrr per il territorio.. Il Consiglio comunale di Santa Sofia ha dato il via libera al rendiconto di gestione relativo all’anno 2025, chiudendo l’esercizio con una disponibilità finanziaria di 1.684.654,60 euro nonostante il dissenso espresso dalla minoranza durante la seduta. L’analisi dei bilanci comunali rivela una fotografia complessa della gestione amministrativa dell’ultimo periodo. La cifra complessiva emersa dall’approvazione è così articolata: 1.217.795,02 euro sono stati accantonati, mentre 325.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santa Sofia: bilancio solido con 1,6 milioni e nuovi traguardi Notizie correlate Santa Sofia, approvato il rendiconto 2025 con un avanzo di 1,68 milioni di euro. "Raggiunti importanti traguardi"Il Consiglio comunale di Santa Sofia ha approvato, con il voto contrario della minoranza, il rendiconto di gestione 2025. Santa Sofia, lavori alla farmacia comunale: con i fondi del Pnrr ampliati i servizi di telemedicina e acquistati nuovi arrediGrazie ai finanziamenti del Pnrr, le farmacie rurali situate nei comuni o nei centri con meno di 5.