Santa Sofia accoglie l' arrivo della bella stagione | si rinnova la tradizione contadina dei ' Fuochi a maggio'
A Santa Sofia, la sera del 30 aprile, si ripete la tradizione dei 'Fuochi a maggio'. In questa occasione, vengono accesi grandi falò nell'alveo del Bidente per celebrare l'inizio della stagione calda. Questa tradizione risale a pratiche contadine che si sono tramandate nel tempo e rappresentano un momento di radicamento culturale per la comunità locale. L'evento coinvolge residenti e visitatori, che assistono allo spettacolo dei falò acceso lungo il fiume.
Come da tradizione, la sera del 30 aprile a Santa Sofia si accendono i ‘Fuochi a maggio’, i grandi falò che vengono accesi nell'alveo del Bidente per accogliere l'arrivo della bella stagione, come vuole la tradizione contadina. Giovedì l'appuntamento è a partire dalle 19 in piazza Matteotti, per.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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