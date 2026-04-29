Santa Sofia accoglie l' arrivo della bella stagione | si rinnova la tradizione contadina dei ' Fuochi a maggio'

A Santa Sofia, la sera del 30 aprile, si ripete la tradizione dei 'Fuochi a maggio'. In questa occasione, vengono accesi grandi falò nell'alveo del Bidente per celebrare l'inizio della stagione calda. Questa tradizione risale a pratiche contadine che si sono tramandate nel tempo e rappresentano un momento di radicamento culturale per la comunità locale. L'evento coinvolge residenti e visitatori, che assistono allo spettacolo dei falò acceso lungo il fiume.