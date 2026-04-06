Radici Arbëreshe | l’arte contadina diventa Museo a Santa Sofia d’Epiro

Sabato 18 aprile, nel comune di Santa Sofia d’Epiro, si terrà l’inaugurazione del nuovo Museo civico e dell’arte contadina. La struttura, ospitata nei locali di via Moroiti, prima sede di una banca, sarà dedicata alla cultura arbëreshe e alle tradizioni dell’arte contadina. La cerimonia segnerà l’apertura di uno spazio dedicato alla memoria e alle pratiche della comunità locale.

Il Comune di Santa Sofia d’Epiro inaugurerà sabato 18 aprile il Museo civico e dell’arte contadina, un centro dedicato alla cultura arbëreshe situato nei locali di via Moroiti, dove precedentemente operava una banca. L’iniziativa nasce dalla generosa donazione della famiglia di Mario Giuseppe Miracco, che ha deciso di cedere al pubblico un vasto insieme di strumenti e oggetti legati alla vita rurale. Questi beni erano precedentemente conservati all’interno di una struttura privata denominata Moti i madh – il tempo grande. L’operazione trasforma un archivio familiare in un bene collettivo, permettendo l’avvio di attività di studio demo-etno-antropologiche e percorsi di valorizzazione storica che coinvolgeranno esperti del settore e l’intera cittadinanza di Santa Sofia d’Epiro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Radici Arbëreshe: l’arte contadina diventa Museo a Santa Sofia d’Epiro Museo di Arte Urbana apre le porte all’Interporto: l’arte di strada diventa protagonista dell’Art Week Bologna 2026L’Interporto di Bologna, storico polo logistico del capoluogo emiliano, diventa per quattro giorni il palcoscenico di un’innovativa manifestazione... Leggi anche: "L’arte come riflesso dell’anima", Sandirocco espone nella cappella Santa Sofia