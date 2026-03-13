Con l’arrivo della primavera la manicure si rinnova con un trend irresistibile | l’effetto dalmata ispirato al film La carica dei 101

Con l’arrivo della primavera, le appassionate di bellezza si preparano a sfoggiare un nuovo look per le unghie. Il trend più in voga è l’effetto dalmata, ispirato ai cani protagonisti del film

Con l’arrivo della primavera, la manicure si rinnova con un trend irresistibile: l’effetto “ dalmata ”. Ispirata al celebre mantello a macchie dei cuccioli del film La carica dei 101, questa nail art gioca sul contrasto tra fondo chiaro e macchie scure, reinterpretando in chiave moderna il classico polka dot. Le varianti sono molteplici e adatte a ogni stile. Per chi preferisce un effetto discreto, i micro-dot su smalto bianco latte creano un dettaglio delicato, bilanciato da alcune unghie nere lucide che definiscono il look. Invece, le macchie sfumate in toni grigi, alternate a french tip puntinati, offrono un effetto maculato naturale e chic. 🔗 Leggi su Amica.it

