A Santa Maria Capua Vetere si è svolta la settima edizione de La Sgambettata, un evento che ha visto la partecipazione di oltre 200 camminatori. La manifestazione ha unito sport e storia, attirando persone di diversa età che hanno percorso i percorsi all’interno della città. L’iniziativa si è conclusa con un momento di socializzazione tra i partecipanti, che hanno condiviso l’esperienza di una camminata collettiva.

? Cosa sapere Oltre 200 camminatori hanno partecipato alla settima edizione de La Sgambettata a Santa Maria Capua Vetere.. L'evento FICS tra il 25 e 26 aprile promuove lo sport e il patrimonio casertano.. Oltre 200 camminatori hanno animato le strade di Santa Maria Capua Vetere tra sabato 25 e domenica 26 aprile 2026, segnando il successo della settima edizione de La Sgambettata, l’evento sportivo e sociale promosso dalla Federazione Italiana Camminatori Sportivi (FICS). La manifestazione, che ha il coinvolgimento diretto di diverse realtà locali e regionali, si è strutturata su un programma intensivo di due giornate volto a coniugare lo sport con la valorizzazione del patrimonio storico e naturale casertano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santa Maria Capua Vetere: 200 camminatori tra sport e storia

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