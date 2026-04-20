Il 20 aprile si celebra la memoria di Sant’Agnese di Montepulciano, una vergine appartenente all’Ordine domenicano, ricordata nel calendario liturgico di oggi. La giornata è dedicata alla sua vita, alle sue opere e al culto che le è stato attribuito nel tempo. La ricorrenza cade nel Lunedì della III Settimana di Pasqua, giorno in cui la Chiesa ricorda questa figura religiosa.

Nel calendario di oggi, lunedì 20 aprile 2026 (Lunedì della III Settimana di Pasqua), la Chiesa fa memoria di Sant’Agnese di Montepulciano, vergine legata alla tradizione domenicana. Nata a Gracciano, nei pressi di Montepulciano, tra il 1268 e il 1274, entrò giovanissima tra le suore del Sacco. Trasferitasi a Proceno presso Acquapendente con la sua maestra, fu posta con dispensa pontificia alla guida della nuova comunità, segno della maturità spirituale riconosciutale già in età tenera. Alla scuola della liturgia e della vita comune, Agnese formò le consorelle a una carità concreta e vigilante. Rientrata a Montepulciano, nel 1306 fondò fuori le mura il monastero di Santa Maria Nuova, che passò poi sotto la direzione dell’Ordine dei Predicatori; Agnese assunse il titolo di priora e ne guidò la crescita con equilibrio, austerità e dolcezza.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - 20 aprile: Sant’Agnese di Montepulciano, vergine domenicana – vita, opere e culto

Notizie correlate

San Galdino, vescovo di Milano (18 aprile): vita, opere e diffusione del cultoSan Galdino (†1176) fu arcivescovo di Milano negli anni difficili dello scontro tra la Chiesa di papa Alessandro III e l’imperatore Federico...

San Nicola di Flüe, eremita e patrono della Svizzera: vita, opere e cultoIl 21 marzo la Chiesa ricorda San Nicola di Flüe, detto Bruder Klaus: eremita, consigliere ascoltato e patrono della Svizzera.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: 20 aprile: Sant’Agnese di Montepulciano, vergine domenicana – vita, opere e culto; SANT’Oggi. Lunedì 20 aprile la chiesa celebra sant’Aniceto e sant’Agnese da Montepulciano; Agnus Dei, arrivano in sala gli agnellini del Papa; Santo del giorno 20 Aprile 2026: Sant’Aniceto, papa.

20 aprile: Sant’Agnese di Montepulciano, vergine domenicana – vita, opere e cultoNel calendario di oggi, lunedì 20 aprile 2026 (Lunedì della III Settimana di Pasqua), la Chiesa fa memoria di Sant’Agnese di Montepulciano, vergine legata alla tradizione domenicana. Nata a Gracciano, ... quotidiano.net

Matera, al via la Festa di Sant’Agnese: celebrazioni dal 19 al 26 aprile nel quartiere AgnaA Matera la Festa di Sant’Agnese dal 19 al 26 aprile nel quartiere Agna. Messe, processioni ed eventi civili con il cardinale Feroci e l’arcivescovo Intini. Gran finale con Dino Paradiso e Queenuendo. trmtv.it

La comunità parrocchiale di Sant’Agnese è diventata un punto di riferimento per giovani, famiglie e bambini. facebook