Le liste di attesa nel settore sanitario continuano a rappresentare una sfida, con le nuove strutture, chiamate Case di comunità, ancora in fase di avvio. In diversi casi, si lavora sotto pressione per mettere in funzione queste strutture, che devono essere dotate di team multiprofessionali e multidisciplinari. La questione dei tempi di attesa rimane al centro dell'attenzione, mentre le iniziative sono ancora in fase di implementazione.

Roma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - "Le Case di comunità sono ancora in fase di avvio, in molti casi si procede in una corsa contro il tempo per renderle operative con équipe multiprofessionali e multidisciplinari. Inoltre, il numero degli specialisti sul territorio è diminuito. Il rischio, quindi, è che per abbattere le liste d'attesa si intervenga comprimendo il tempo dedicato a ciascun paziente. Aumentare il numero di prestazioni riducendo la durata delle visite non è una soluzione: compromette la qualità dell'assistenza e il rapporto medico-paziente". Lo dichiara all'Adnkronos Salute Antonio Magi, segretario generale del Sumai-Assoprof, il sindacato dei medici ambulatoriali, che torna sul tema delle liste d'attesa, centrale nel dibattito sulla sanità italiana.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Liste d'attesa nella sanità, Magi (Sumai): ""Non si abbattono riducendo i tempi delle visite"

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