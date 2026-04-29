Oggi sono riprese le trattative per il rinnovo del contratto dei medici e dei dirigenti sanitari. Per la prima volta, le discussioni tra le parti si svolgono contemporaneamente, coinvolgendo entrambi i settori. Le negoziazioni riguardano aspetti legati alle condizioni di lavoro e ai compensi, e si svolgono in un clima di confronto diretto tra rappresentanti delle organizzazioni sindacali e le istituzioni sanitarie.

Si riparte e, per la prima volta, le trattative per il comparto e per la dirigenza sanitaria si svolgono in parallelo. Ha infatti preso il via all’ Aran il tavolo negoziale con le organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto nazionale 2025-2027 dell’Area Sanità, che riguarda circa 138mila dirigenti del Servizio sanitario nazionale, tra medici, dirigenti sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. L’avvio della trattativa arriva a poco più di due mesi dalla firma definitiva del precedente rinnovo. Come ha sottolineato il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, “la contrattazione pubblica ha ritrovato continuità e una scansione più ordinata dei rinnovi, in linea con l’impegno del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanità, riparte la trattativa per il nuovo contratto di medici e dirigenti sanitari

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