Sanità | Via libera al nuovo CCNL aumenti per 137mila dirigenti medici e sanitari Dettagli su stipendi e indennità

Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) è stato approvato, portando aumenti salariali a oltre 137.000 medici e dirigenti sanitari. La decisione si tradurrà in incrementi concreti sulle buste paga e nuove indennità, migliorando le condizioni di lavoro di professionisti fondamentali per il sistema sanitario. L’accordo, che entrerà in vigore nei prossimi mesi, mira a riconoscere l’impegno di medici e dirigenti e a rafforzare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Sanità, Via Libera agli Aumenti per Medici e Dirigenti: Il Nuovo CCNL e l’Impatto su 137 Mila Professionisti. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitiva al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per i dirigenti medici e sanitari, un provvedimento che si traduce in aumenti salariali e una revisione delle condizioni di lavoro per oltre 137 mila professionisti della sanità pubblica italiana. La decisione, formalizzata il 5 febbraio 2026, conclude un percorso negoziale iniziato a novembre 2025 e che ha visto il parere favorevole del Comitato di settore Regioni-Sanità a dicembre dello stesso anno.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su sanità libera Aumento stipendi sanità, arriva l’ok per medici e altri dirigenti con il nuovo Ccnl Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione, ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei Ministri per approvare il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl), che prevede aumenti salariali per medici e altri dirigenti della sanità. Fp Cgil, Mario Caradonna nuovo coordinatore dei dirigenti medici e sanitari al Policlinico Questa mattina è stato eletto Mario Caradonna come nuovo coordinatore dei dirigenti medici e sanitari alla Fp Cgil del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo. Ultime notizie su sanità libera Argomenti discussi: Sanità, via libera al rinnovo per la specialistica ambulatoriale: aumenti del 5,78% per 14mila professionisti; Sistema sanitario lombardo: via libera in Consiglio Regionale al testo proposto dalla maggioranza; Sanità, Regioni e sindacati aderiscono al Protocollo per rilanciare il personale del SSN; Lombardia. Via libera in Consiglio a odg di Maggioranza, respinti i 5 documenti di Minoranza. Sanità: via libera in Consiglio Lombardia al testo della maggioranzaRespinti i cinque documenti presentati dai gruppi di minoranza, che avevano richiesto la convocazione della seduta straordinaria Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale de ... expartibus.it Sanità: Regioni, via libera a ddl Professioni ma più coinvolgimentoNel corso della Conferenza Stato-Regioni di oggi, le Regioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge delega al Governo in materia di professioni sanitarie e di responsabilità profession ... ansa.it Via libera dei commissari alla sanità Bonamico e Di Giacomo: regole chiare per farmacie e parafarmacie. Il documento condiviso con Federfarma e Ordini provinciali disciplina l’autorizzazione alla vendita a distanza di medicinali da banco - facebook.com facebook Sanità pugliese, via libera al bando per i direttori generali di otto aziende: ci sono Asl #Foggia e Riuniti x.com