Sanità | contratto medici e dirigenti Ssn Gemmato ‘firma definitiva importante’

È stato firmato definitivamente il contratto per medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale relativo al periodo 2022-2024. La firma rappresenta un passaggio importante nel percorso negoziale, coinvolgendo le parti che hanno portato a questa conclusione. L'accordo riguarda le condizioni di lavoro e le retribuzioni di professionisti e dirigenti impegnati nel settore sanitario pubblico.

(Adnkronos) – "La conclusione dell'iter contrattuale per il triennio 2022-2024 dell'area della dirigenza sanitaria rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i 137mila professionisti del Servizio sanitario nazionale che ogni giorno garantiscono qualità delle cure e rappresentano il cuore pulsante della sanità pubblica. Il rinnovo assicura aumenti medi mensili significativi fino a quasi 491 euro e rafforza le misure di valorizzazione professionale, dallo stipendio tabellare alla retribuzione di posizione. Un passo nella direzione di rendere più attrattiva la carriera sanitaria anche per i giovani professionisti e di sostenere chi opera in contesti ad alta responsabilità.