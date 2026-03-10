A Roma, questa mattina, l'assessorato alla Salute della Puglia ha incontrato i rappresentanti del ministero dell’Economia per discutere del disavanzo di 360 milioni di euro della sanità regionale. Durante il vertice, sono state avanzate ipotesi che prevedono un possibile aumento delle tasse per far fronte alla situazione finanziaria. La riunione si è concentrata sui numeri e sulle strategie per gestire il deficit.

Un disavanzo di 360 milioni di euro. Questa è la cifra che preoccupa l'assessorato alla Salute pugliese, i cui addetti ai lavori hanno incontrato questa mattina a Roma i tecnici del ministero dell'Economia per discutere sui numeri della sanità della regione. I dati, stando a quanto si apprende, sono solo una fotografia parziale, ma che basta a rendere evidente una problematica di spesa in costante aumento a fronte di risorse messe a disposizione dell'esecutivo che potrebbero non essere sufficienti per pareggiare i conti. Secondo quanto riportato da Repubblica, i tecnici del dipartimento hanno analizzato diverse voci, tra cui il costo del personale e quella dei farmaci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vertice a Roma sul deficit della sanità pugliese: ipotesi aumento delle tasse

