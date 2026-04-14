Garanti dei detenuti della Campania ricevuti dal Presidente della Regione | focus su sanità penitenziaria e reinserimento sociale

I garanti dei detenuti della Campania si sono incontrati con il presidente della regione per discutere di questioni legate alla sanità penitenziaria, alla tutela della salute mentale e ai programmi di reinserimento sociale destinati alle persone detenute. Durante l’incontro sono stati affrontati temi relativi alle condizioni di salute all’interno delle carceri e alle strategie per favorire il ritorno alla vita sociale una volta terminata la detenzione.

Al centro dell’incontro sanità penitenziaria, tutela della salute mentale e percorsi di reinserimento sociale per le persone detenute.. Il Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale della Provincia di Caserta, Don Salvatore Saggiomo, ha partecipato ieri all’incontro istituzionale convocato dal Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, insieme ai Garanti territoriali della Campania: Samuele Ciambriello (Garante regionale), Don Tonino Palmese (Napoli), Carlo Mele (Avellino), Giovanna Pagliarulo (Benevento) e Patrizia Sannino (Benevento). L’incontro ha rappresentato un momento di confronto operativo sui principali...🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Garanti dei detenuti della Campania ricevuti dal Presidente della Regione: focus su sanità penitenziaria e reinserimento sociale 209° Anniversario Polizia Penitenziaria: ospiti le Garanti dei detenuti209° Anniversario della Polizia Penitenziaria: a Napoli la presenza delle Garanti Regionali di Calabria e Abruzzo, segno di una rete istituzionale... Sicilia: detenzione e lavoro, un nuovo protocollo per il reinserimento dei detenuti e la riduzione della recidiva.La Sicilia avvia una svolta significativa nel trattamento della pena, investendo sul reinserimento lavorativo dei detenuti. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha rivendicato gli argomenti convocati come testimoni politici in favore della sua candidatura bis - facebook.com facebook