Il Partito Democratico ha annunciato che il 24 aprile 2026 presenterà al Senato una proposta per aumentare il deficit destinato al welfare, con un focus particolare su spese per sanità e scuola. Questa scelta prevede uno sforamento rispetto ai vincoli di bilancio attuali, puntando a finanziare interventi in settori considerati prioritari. La proposta si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità di gestione delle risorse pubbliche.

? Cosa sapere Boccia propone al Senato il 24 aprile 2026 un aumento del deficit per il welfare.. La linea del Pd mette la spesa per sanità e scuola sopra il rigore contabile.. Il capogruppo del Pd al Senato, Boccia, ha dichiarato il 24 aprile 2026 la disponibilità della propria compagine politica a discutere l’incremento del deficit qualora ciò servisse a garantire maggiori risorse per la sanità e l’istruzione. Durante un colloquio con, il esponente dem ha delineato una linea politica che mette al centro la giustizia sociale, suggerendo che le restrizioni sul debito pubblico non dovrebbero impedire investimenti nei settori essenziali della scuola e della salute.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Più debito per il welfare: la sfida del Pd su scuola e sanità

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