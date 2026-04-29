Sanità Meloni contro la Svizzera | il caso dei 75.000 euro

Il governo ha sollevato delle criticità riguardo a fatture di circa 75.000 euro relative a ricoveri di circa 15 ore avvenuti a Crans-Montana, in Svizzera. La questione riguarda il mancato pagamento di queste spese e ha portato a un contrasto tra le autorità italiane e svizzere. La decisione di non saldare gli importi ha suscitato preoccupazioni sulla possibile ripercussione sui trattati internazionali che regolano l’assistenza sanitaria transfrontaliera.

? Cosa sapere Meloni contesta fatture da 75.000 euro per ricoveri di 15 ore a Crans-Montana.. Il rifiuto dei pagamenti verso la Svizzera mette a rischio i trattati sanitari internazionali.. Le fatture da 75.000 euro per un ricovero di soli 15 ore a Crans-Montana scatenano la protesta di Meloni, che definisce ignobile il rifiuto di saldare i conti con il sistema sanitario italiano. La controversia tra le autorità svizzere e l’Italia si è accesa attorno alle richieste economiche avanzate dalle strutture elvetiche per i feriti coinvolti nel recente episodio a Crans-Montana. Mentre le cifre per le cure mediche appaiono sproporzionate per molti osservatori, la Svizzera ha ribadito una posizione tecnica precisa: i pagamenti devono essere indirizzati al sistema sanitario nazionale italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità, Meloni contro la Svizzera: il caso dei 75.000 euro Notizie correlate Crans-Montana, arrivano le fatture ai feriti per i giorni di ricovero in Svizzera: ?importi tra 16.000 e 66.000 euroL'ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Le Costellation a Crans... IA in sanità: il 75% dei pazienti approva l’uso per la logistica? Cosa sapere L'indagine Astat rivela che il 75% dei pazienti altoatesini approva l'IA per la logistica. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: I numeri falsi usati da Schlein per attaccare Meloni su Sanità e Difesa; Boccia: Sì a più spesa se è per sanità e scuola poi tolgano il disturbo; Sanità, la Corte dei Conti certifica il fallimento del governo Meloni; Boccia (Pd): Deficit? Sì a più spesa se serve per sanità e scuola, poi tolgano il disturbo. Conti pubblici: Italia rimane in procedura infrazione Ue, Meloni punta il dito contro il superbonus. Conte: Una superscusaL'Italia resta nella procedura Ue per debito eccessivo. Eurostat ufficializza il rapporto deficit/Pil al 3,1% per il 2025, oltre la soglia con altri 10 i Paesi. Nelle scorse ore la presidente del Cons ... tg.la7.it Meloni punta (ancora) il dito contro il Superbonus(Teleborsa) - Fa arrabbiare che saremmo stati comunque sotto il 3% di deficit se, anche nel 2025, sulle casse dello Stato non avesse gravato l'esborso di miliardi di euro per il superbonus. Lo scri ... finanza.repubblica.it Una prima équipe di chirurgia generale partì già la mattinata del 7 maggio ma furono coinvolti anche infermieri e psichiatri per assistere i feriti: «Un’esperienza che unì due corpi separati e su cui è fondata la nostra sanità». - facebook.com facebook I numeri falsi usati da Schlein per attaccare Meloni su Sanità e Difesa. Di @lucianocapone x.com