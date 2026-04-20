Crans-Montana arrivano le fatture ai feriti per i giorni di ricovero in Svizzera | ?importi tra 16.000 e 66.000 euro

Nelle scorse settimane, l’ospedale di Sion, situato nel Cantone Vallese, ha inviato a tre famiglie italiane coinvolte nel rogo di Crans Montana le fatture per i giorni di ricovero. Gli importi richiesti variano tra i 16.000 e i 66.000 euro. Le fatture riguardano le spese sostenute durante il ricovero dei feriti in Svizzera, senza ulteriori dettagli sulle modalità di pagamento o eventuali contestazioni.

L'ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Le Costellation a Crans Montana, la fattura relativa alle spese sanitarie sostenute per la cura dei ragazzi nei giorni immediatamente successivi alla tragedia. Gli importi indicati sono compresi tra 15.000 e 60.000 franchi svizzeri. Crans, le fatture ai feriti Si tratta di documenti amministrativi che, secondo l'avvocato Domenico Radice che assiste alcune vittime dell'incendio, «sono inopportuni»: «in linea generale riteniamo che le spese debbano essere a carico delle autorità svizzere, anche considerate le presunte responsabilità pubbliche finora emerse, e proprio per questo l'invio delle fatture poteva essere evitato».🔗 Leggi su Ilmattino.it

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