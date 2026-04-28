Un’indagine condotta dall’istituto Astat rivela che il 75% dei pazienti altoatesini si dice favorevole all’uso dell’intelligenza artificiale per la gestione logistica nei servizi sanitari. La ricerca si è concentrata sulle opinioni dei cittadini riguardo all’applicazione di tecnologie digitali nel settore sanitario, evidenziando un ampio sostegno per l’integrazione di sistemi automatizzati nelle attività di organizzazione e distribuzione delle risorse.

? Cosa sapere L'indagine Astat rivela che il 75% dei pazienti altoatesini approva l'IA per la logistica.. Il 45% degli intervistati teme che l'automazione limiti il controllo umano sulle procedure mediche.. Il 27 aprile 2026, Hubert Messner ha presentato i risultati di un’indagine condotta dall’Astat sull’impatto dell’intelligenza artificiale nella sanità altoatesina, rivelando una popolazione pronta a integrare queste tecnologie purché il beneficio sia tangibile e il controllo umano rimanga centrale. Lo studio, ideato dall’Istituto di medicina generale e Public health di Bolzano, analizza come l’automazione algoritmica possa trasformare l’assistenza medica senza sostituire la figura del medico o del personale sanitario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA in sanità: il 75% dei pazienti approva l’uso per la logistica

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