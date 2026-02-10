Sanità Vignali FI denuncia | A Ferrara gravi criticità nei tempi delle liste d' attesa I dati

La situazione delle liste d’attesa a Ferrara è diventata insostenibile. Secondo il deputato di Forza Italia Vignali, ci sono casi in cui i pazienti devono aspettare anche più di duecento giorni per ricevere alcune prestazioni mediche. La critica si fa più forte, e i tempi lunghi rischiano di mettere in crisi il diritto alla salute dei cittadini.

“La situazione delle liste d’attesa a Ferrara è molto critica con tempi per ricevere alcune delle prestazioni prenotate di svariati mesi, anche oltre i duecento giorni. A Modena e Bologna è molto più facile curarsi nel pubblico”. “Tra le criticità più evidenti vi sono le visite urologiche per le quali ci vogliono in media 287 giorni con appena il 18% rispetto degli standard di legge, le visite neurologiche 252 giorni d’attesa e performance del 39% e le elettromiografie con una media di 167 giorni d’attesa e performance del 32% - commenta Vignali -. Molto allarmante, perché sintomo di grande difficoltà nella la prevenzione oncologica, anche il dato per le ecografie mammarie, con 258 giorni di attesa e l’indice di performance appena al 13%.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Il deputato di Fratelli d’Italia, Marcello, chiede di intervenire subito sulle liste d’attesa per l’impianto di valvole aortiche.

Secondo i dati recenti, Piacenza registra tempi di attesa per le prestazioni sanitarie circa doppi rispetto a Parma.

