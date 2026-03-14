Una donna di 92 anni ha trascorso 24 ore in pronto soccorso dolorante senza ricevere ascolto, secondo quanto scritto in una lettera inviata dalla figlia alla direzione sanitaria dell’ospedale San Paolo di Milano. La figlia esprime gratitudine a chi ha salvato la madre, ma evidenzia la mancanza di umanità nel trattamento ricevuto. La missiva è stata resa pubblica il 14 marzo 2026.

Milano, 14 marzo 2026 – Inizia con i ringraziamenti la lettera inviata da Giulietta Marra alla direzione sanitaria dell’ospedale San Paolo. Ringrazia i medici che hanno salvato la vita a sua madre Maria, donna di 92 anni. Ha scelto di iniziare dalla fine, anzi dal lieto fine, senza sottovalularne l’importanza, senza darlo per scontato ma, al tempo stesso, senza dimenticare quanto sia stato difficile e spiacevole arrivare fino a lì, a quell’epilogo. Infatti prima di essere operata d’urgenza, sua madre – si legge nella lettera – è stata tenuta in pronto soccorso per 24 ore, senza ricevere quell’ascolto che è sempre fondamentale nel r apporto medico-paziente e che sarebbe stato necessario anche in questa occasione, considerati i forti, fortissimi, dolori accusati da sua mamma, e invece sottovalutati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sanità, la lettera al San Paolo di una figlia: “Mia madre di 92 anni, 24 ore in pronto soccorso dolorante e senza ascolto. Grata a chi l’ha salvata, ma più umanità”

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