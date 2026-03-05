Sanità la Uil-Fpl | Misure urgenti per i pronto soccorso

La Uil-Fpl ha chiesto al governo regionale di rendere accessibile il documento sulla situazione dei sessantasette pronto soccorso in Sicilia. In una nota congiunta, il segretario generale Sampino e il segretario regionale Piastra hanno espresso la richiesta di misure urgenti per i servizi di emergenza. La richiesta si concentra sulla trasparenza delle informazioni riguardanti i reparti di pronto soccorso dell'isola.

"Chiediamo al governo regionale di rendere consultabile il documento relativo alla situazione dei sessantasette pronto soccorso in Sicilia", lo dichiarano in una nota a firma congiunta il segretario generale Uil-fpl Totò Sampino e il segretario regionale per la sanità Pippo Piastra.E proseguono.