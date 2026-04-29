Sanità la rivoluzione tecnologica è realtà | operativa la nuova flotta Pnrr in Romagna 41 nuovi apparati per diagnosi più rapide e precise

In Romagna, la sanità ha introdotto 41 nuovi apparati grazie alla recente dotazione del PNRR, puntando a migliorare diagnosi e interventi medici. Questa operazione segna un passo concreto verso l’aggiornamento delle strutture sanitarie e la modernizzazione dei servizi offerti ai cittadini. La nuova tecnologia sarà operativa da subito, con l’obiettivo di garantire interventi più rapidi e più accurati.