Sanità la rivoluzione tecnologica è realtà | operativa la nuova flotta Pnrr in Romagna 41 nuovi apparati per diagnosi più rapide e precise
In Romagna, la sanità ha introdotto 41 nuovi apparati grazie alla recente dotazione del PNRR, puntando a migliorare diagnosi e interventi medici. Questa operazione segna un passo concreto verso l’aggiornamento delle strutture sanitarie e la modernizzazione dei servizi offerti ai cittadini. La nuova tecnologia sarà operativa da subito, con l’obiettivo di garantire interventi più rapidi e più accurati.
La sanità della Romagna volta pagina e accelera con decisione sul fronte dell’innovazione tecnologica. Con la conclusione delle ultime fasi di collaudo, sono ufficialmente entrate in funzione le 41 nuove grandi apparecchiature sanitarie destinate alle strutture dell’Ausl Romagna, acquistate.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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