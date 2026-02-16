Lampedusa | Pnrr sblocca 1 milione di euro per radiologia diagnosi più rapide e sicure per residenti e visitatori

Il governo ha stanziato un milione di euro per aggiornare la radiologia sull’isola di Lampedusa, dopo aver scoperto che le attrezzature vecchie rallentano le diagnosi e mettono a rischio la salute di residenti e turisti. La somma servirà a migliorare le apparecchiature e a garantire esami più rapidi e affidabili, anche durante i periodi di maggiore afflusso di visitatori. In questo modo, l’isola potrà offrire servizi sanitari più efficaci senza dover inviare pazienti in altri centri.

Lampedusa Rinasce: Un Milione di Euro per la Radiologia di Frontiera e un Futuro Diagnostico più Sicuro. L’isola di Lampedusa si prepara a una svolta nella sua sanità locale. Un investimento di quasi un milione di euro, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e gestito dall’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Palermo, potenzierà significativamente il polo radiologico del poliambulatorio di contrada Grecale. L’obiettivo è superare le difficoltà legate all’insularità, garantendo un accesso più equo a servizi diagnostici di alta qualità per residenti e visitatori. Un’Isola al Crocevia delle Sfide Sanitarie.🔗 Leggi su Ameve.eu Scuole più sicure in provincia di Frosinone: 700 mila euro dal PNRR per l’antincendio La provincia di Frosinone ha ricevuto 700 mila euro dal PNRR per migliorare la sicurezza antincendio di tre scuole secondarie di secondo grado. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Grazie ai fondi del PNRR, il poliambulatorio di contrada Grecale rinnova completamente le attrezzature diagnostiche - facebook.com facebook