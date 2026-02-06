I pazienti in fila alla sala prelievi dell’ospedale Carlo Urbani si sono ritrovati in difficoltà ieri mattina. Il nuovo sistema di prenotazioni ha causato confusione e ritardi, con alcuni utenti costretti ad aspettare anche un’ora oltre l’orario stabilito. La situazione ha scatenato proteste tra chi si è visto allungare i tempi di attesa senza preavviso.

Mattinata di disagi e proteste, ieri, alla sala d’attesa prelievi dell’ospedale Carlo Urbani dove gli utenti hanno atteso anche un’ora rispetto al tempo di prenotazione. Il sistema per ritirare il biglietto al nuovo totem è infatti andato in tilt. C’è chi ha dovuto prendere un permesso al lavoro chi ha dovuto rinviare gli appuntamenti programmati. Uno di loro, arrabbiato si è rivolto al Carlino per denunciare i disagi: "Ho prenotato giorni fa per un esame considerando abbondantemente i tempi tecnici per essere in tempo al lavoro e invece ancora devono chiamarmi – riferiva ieri un lettore -. Sto aspettando da un’ora ormai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prelievi, il nuovo sistema di prenotazioni in tilt

Approfondimenti su Prelievi Urbani

Questa mattina il sistema di vendita al mercato del pesce si è di nuovo bloccato, causando disagi ai pescatori e ai rivenditori.

Asuit ha completato ieri i lavori di ripristino del sistema informatico di laboratorio, che aveva causato l’interruzione temporanea dei punti prelievi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Prelievi Urbani

Argomenti discussi: Prelievi, il nuovo sistema di prenotazioni in tilt; Nuovo Centro Prelievi di Vicenza, apre al San Bortolo 2 dal 2 febbraio; Sicurezza sistema elettrico, al via la nuova modulazione dei prelievi; Nuovo Centro prelievi: da lunedì 2 febbraio sarà attivo al San Bortolo 2.

Apre il nuovo Centro Prelievi al San Bortolo 2: ampi spazi e parcheggio più comodoCon spazi molto più ampi e accoglienti, cinquanta posti auto e undici postazioni di accettazione tutte dotate di bancomat, sarà attivo da lunedì 2 ... ecovicentino.it

Nuovo Centro Prelievi di Vicenza, apre al San Bortolo 2 dal 2 febbraioSpazi più ampi, 18 ambulatori, parcheggi dedicati e nuova fermata bus: tutte le informazioni su accesso e prenotazioni ... vicenzatoday.it

NUOVO PUNTO PRELIEVI DI MANTOVA: ACCESSI CONSENTITI Possono accedere al Punto prelievi di Mantova, collocato nella palazzina 20: gli utenti prenotati per prelievo, tampone microbiologico, consegna campioni materiale biologico. Saranno accet facebook