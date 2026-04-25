Al centro prelievi di Campo di Marte a Lucca si sono registrati aumenti nei tempi di attesa, che sono diventati il doppio rispetto al passato. Alcuni utenti hanno segnalato un peggioramento del servizio nelle ultime settimane, con tempi più lunghi e prestazioni inferiori. Inoltre, le prenotazioni vengono esaurite in pochi minuti dall’apertura, lasciando molte persone in attesa di un eventuale posto disponibile. La situazione ha causato disagi tra gli utenti che si rivolgono alla struttura.

Lucca, 25 aprile 2026 – Raddoppiati i tempi di attesa al centro prelievi di Campo di Marte. A segnalarlo sono alcuni utenti, che nelle ultime settimane avrebbero visto peggiorare il servizio, le prestazioni calare “di un terzo” e le prenotazioni esaurirsi in pochi minuti dall’apertura. “Le prestazioni giornaliere garantite dovrebbero essere 150 - racconta un utente, Luciano Simonelli -. Nei fatti però sono calate di un terzo e i numeri disponibili si esauriscono nel giro di 15–20 minuti dall’apertura. Il risultato è che dopo lunghe attese molte persone sono costrette a tornare a casa senza aver effettuato il prelievo. La concentrazione di un centinaio di utenti già all’apertura per gli accessi diretti genera inoltre situazioni di forte affollamento anche nelle sale d’attesa”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Attese e disagi al Centro prelievi, “ZeroCode” manda in tilt il sistema

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