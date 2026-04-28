Sanità a pezzi | mancano 30 miliardi le cure sono a rischio

Secondo i dati della Fondazione Gimbe, il sistema sanitario italiano si trova in forte difficoltà a causa di una carenza di circa 30 miliardi di euro nel finanziamento pubblico. Il Documento di finanza pubblica evidenzia come le risorse siano insufficienti, mettendo a rischio la continuità delle cure e la qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini. La situazione rappresenta un problema che coinvolge direttamente la gestione e la sostenibilità del settore.

La sanità non è una priorità di questo governo. Lo conferma la Fondazione Gimbe, analizzando i dati contenuti nel Documento di finanza pubblica (Dfp). “Le analisi sul Documento di Finanza Pubblica 2026 non rilevano alcuna inversione di tendenza della spesa sanitaria che rimane ferma al 6,4% del Pil fino al 2029”. Di contro, “a fronte di una crescita media annua del Pil nominale del 2,6%, per il triennio 2027-2029 il Dfp 2026 stima un incremento della spesa sanitaria solo del 2,37%”. Dietro l’apparente stabilità nella quota di Prodotto interno lordo destinata alla sanità quindi “si nasconde un quadro esposto a revisioni al ribasso”. Nel Dfp rapporto tra spesa sanitaria e Pil fermo al 6,4% fino al 2029.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sanità a pezzi: mancano 30 miliardi, le cure sono a rischio Notizie correlate Sanità a rischio: Roma difende l’uguaglianza delle cureIl 13 marzo prossimo, a Roma, si terrà un confronto cruciale sul futuro della sanità pubblica, promosso dall’Associazione Politica e società... Sanità, rischio buco da 1,6 miliardi: "Fontana e Bertolaso chiariscano""La notizia del possibile buco da un miliardo e seicento milioni di euro nel bilancio regionale, denunciata da Il Giorno, va assolutamente chiarita".