Sanità digitale e PNRR | la sfida per cure più sicure e IA avanzata

Dal 24 al 28 novembre si terrà un forum dedicato al risk management in sanità, organizzato da un ente specializzato. L’evento si concentrerà sull’integrazione tra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e l’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza delle cure ospedaliere. Si discuterà di come queste iniziative possano contribuire a sviluppare strumenti più avanzati per la gestione dei rischi nel settore sanitario.

? Cosa sapere Gutenberg organizza il Forum risk management in sanità dal 24 al 28 novembre.. L'integrazione tra PNRR e intelligenza artificiale mira a garantire sicurezza nelle cure ospedaliere.. Dal 24 al 28 novembre la sfida della sanità digitale sarà al centro del Forum risk management in sanità, l’appuntamento organizzato da Gutenberg che punta a trasformare l’uso di intelligenza artificiale e tecnologie avanzate in un pilastro di equità e sicurezza per le cure ospedaliere e territoriali. La gestione del rischio clinico non può prescindere da una visione sistemica dove la salute viene interpretata come il risultato dell’equilibrio di ogni singolo elemento.🔗 Leggi su Ameve.eu

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