Il nuovo decreto relativo al PNRR ha approvato lo sblocco dei fondi destinati all’edilizia sanitaria, consentendo la prosecuzione dei lavori per le Case e gli Ospedali di Comunità. Questa decisione permette di far ripartire i cantieri e di assicurare la continuità degli interventi già avviati nel settore sanitario. La misura riguarda specificamente i finanziamenti per le strutture sanitarie di prossimità, coinvolgendo diversi progetti in varie regioni.

L’approvazione del nuovo decreto relativo al Pnrr sblocca i finanziamenti destinati all’edilizia sanitaria, una mossa che punta a garantire la prosecuzione dei lavori per le Case e gli Ospedali di Comunità. Per il comparto delle province di Ascoli Piceno e Fermo, questa decisione rappresenta un elemento decisivo per non far fermare i cantieri, in un momento in cui il settore edile locale è già estremamente sollecitato dalle attività legate alla ricostruzione dopo il sisma. La gestione dei cantieri tra sicurezza e carenza di personale. Lanfranco Ceroni, presidente dell’Ente Scuola Edile di Ascoli Piceno e Fermo, evidenzia come l’impatto della misura sulle zone interessate si sviluppi su due direttrici principali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PNRR: sblocca i fondi per la sanità, sfida tra cantieri e manodopera

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