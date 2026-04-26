TikTok è l’inferno crea cervelli di serie B | Pellai mette in guardia i giovani sui rischi del social Ma sul caso Cina il dibattito è più complesso

Durante un incontro a Albizzate dedicato alle sfide dell’adolescenza, il medico e psicoterapeuta Alberto Pellai ha espresso preoccupazioni sui possibili effetti di TikTok sui giovani, definendolo un social che può danneggiare il cervello e paragonandolo a un inferno. Pellai ha sottolineato che il social è progettato per influenzare negativamente la mente degli utenti, in particolare dei più giovani. La discussione sul ruolo della Cina nel contesto di TikTok ha invece generato un dibattito più articolato.

“ TikTok è l’inferno, è pensato per fare poltiglia del vostro cervello ”. Con parole forti, Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, ha messo in guardia i giovani durante l’incontro “ Destinazione vita ” ad Albizzate, dedicato alle difficoltà dell’adolescenza. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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