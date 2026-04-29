Sangue a Sampierdarena coltellate al collo per uccidere | tre 20enni accusati di tentato omicidio

Tre giovani di 20 anni, tutti di origine egiziana, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Sampierdarena su ordine della Procura. L’arresto è avvenuto in seguito a un episodio di sangue avvenuto nel quartiere, durante il quale sono state inflitte coltellate al collo di una persona, con l’accusa di tentato omicidio. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.