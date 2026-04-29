Sangue a Sampierdarena coltellate al collo per uccidere | tre 20enni accusati di tentato omicidio
Tre giovani di 20 anni, tutti di origine egiziana, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Sampierdarena su ordine della Procura. L’arresto è avvenuto in seguito a un episodio di sangue avvenuto nel quartiere, durante il quale sono state inflitte coltellate al collo di una persona, con l’accusa di tentato omicidio. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.
I carabinieri della compagnia di Sampierdarena, su ordine della Procura, hanno arrestato tre giovani ventenni di origine egiziana. Sono accusati di tentato omicidio. Coltellate in via Rela, cosa era successoI fatti risalgono allo scorso 9 marzo. Un giovane senegalese di 20 anni era stato.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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