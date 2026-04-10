Due rider, entrambi impiegati per la stessa società di consegna a domicilio, sono stati coinvolti in una lite che si è conclusa con alcune coltellate. Le telecamere di piazza Oberdan hanno ripreso tutta la scena, mostrando il primo arrivare e il secondo che lo segue poco dopo. Uno dei due operatori è stato arrestato e si trova in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

Le telecamere hanno immortalato la scena per intero. L’occhio elettronico di piazza Oberdan inquadra il primo rider che arriva, seguito a breve distanza dal secondo: fanno consegne a domicilio per la stessa società di delivery. I due discutono per un minuto. Poi inizia il corpo a corpo, ed è subito uno a prendere il sopravvento sull’altro. Sono i frame che fanno da prologo alla fase successiva dell’ aggressione, quella più violenta: uno dei litiganti, un ventottenne pakistano, tira fuori una lama, tipo un coltello da ostrische, e colpisce per cinque volte, ferendo il rivale al fianco e alla schiena. Le urla dell’accoltellato richiamano l’attenzione di un agente in borghese della sezione Criminalità diffusa della Squadra mobile, impegnato con altri colleghi in un servizio anti borseggio a Porta Venezia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La lite e le coltellate per uccidere. Rider in cella per tentato omicidio

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