Milano violenza maranza | coltellate e tentato omicidio sangue a Milano

A Milano si sono verificati incidenti violenti che hanno coinvolto giovani, con scontri caratterizzati da coltellate e un tentato omicidio. Sono stati segnalati episodi di violenza tra gruppi di persone, con il sangue che ha imbrattato le strade della città. La polizia sta indagando sui fatti e sui responsabili di quanto accaduto.

Eccola la meglio gioventù che piace tanto a sinistra. Quella da accogliere a braccia aperte e a cui regalare la cittadinanza su un piatto d’argento anche se manifesta una «spiccata disinvoltura nell’uso della violenza e delle armi» e la «totale assenza di empatia dimostrata». Tenete bene a mente questi due passaggi. Ci arriveremo fra poco. Per capire cosa è successo dobbiamo tornare indietro di poco più di un mese, alla notte del primo febbraio scorso. Prima lo sfottò. Poi la caccia. Infine il sangue sull’asfalto di via Salasco, a pochi passi dall’Università Bocconi. È quello di un ragazzo poco più che ventenne della provincia di Sondrio accoltellato da alcune giovanissime risorse nemmeno maggiorenni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

