La Repower Sanga Milano gioca questa sera alle 20:00 a Faenza in una semifinale di Serie A2, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo che le permetta di portare la serie a Milano domenica 3 maggio. La squadra cerca un successo in trasferta per pareggiare i conti e proseguire la corsa verso la finale, mentre il team di casa punta a conquistare l’incontro davanti al proprio pubblico.

? Cosa sapere Repower Sanga Milano sfida Faenza stasera alle 20:00 per la semifinale di Serie A2.. La vittoria in Romagna porterebbe la serie al PalaGiordani di Milano domenica 3 maggio.. Stasera alle 20:00 la Repower Sanga Milano sfida il parquet di Faenza per cercare di riequilibrare la semifinale di Serie A2 femminile dopo l’imprevisto ko subito in casa domenica scorsa. Il percorso della squadra milanese nella stagione regolare è stato quasi perfetto, con un bilancio di 21 vittorie su 24 incontri disputati e la risoluzione del primo turno playoff con un netto 2-0. Tuttavia, il lato amaro dei playoff ha mostrato il volto di una singola partita sbagliata che ha messo i ragazzi di coach Franz Pinotti con le spalle al muro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanga, missione riscatto a Faenza: serve il colpaccio per l’1-1

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