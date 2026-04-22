PSG missione riscatto contro il Nantes | serve la vittoria!
Il Paris Saint-Germain si appresta a sfidare il Nantes al Parco dei Principi, con l’intento di ottenere i tre punti dopo la sconfitta contro il Lione. La squadra cerca di risalire in classifica e di migliorare la propria posizione nel campionato francese. La partita rappresenta un’occasione per il PSG di riscattarsi e di rafforzare la propria prestazione in vista delle prossime gare.
Il Paris Saint-Germain si prepara ad affrontare il Nantes al Parco dei Principi con l'obiettivo di recuperare terreno nella corsa alla massima francese, dopo il recente stop subito contro il Lione. I padroni di casa, che detengono un vantaggio minimo di una sola unità sul Lens — squadra che ha pure un confronto in sospeso da disputare contro i Sang et Or — cercano la reazione immediata per non scivolare troppo lontano dalla vetta. L'urgenza del riscatto parigino tra fragilità difensiva e potenza .🔗 Leggi su Ameve.eu
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