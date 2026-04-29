Gli arbitri coinvolti nelle designazioni di San Siro sono stati ascoltati dal pubblico ministero, che avrebbe raccolto le loro testimonianze. Secondo quanto riferito, i colleghi sembrerebbero aver avuto conoscenza della situazione, come se ci fosse una consapevolezza condivisa. Le verifiche riguardano le modalità di assegnazione delle partite e il livello di informazione tra gli arbitri coinvolti. Attualmente, le indagini sono in corso per chiarire i dettagli.

Luci su San Siro. Flebili, spiragli. L’argomento è la presunta ‘combine’ dell’ormai famoso 2 aprile. Da alcune delle testimonianze degli arbitri, sentiti nell'inchiesta della Procura di Milano sul "sistema Rocchi”, sarebbe emersa la conferma delle sospette designazioni 'pilotate'. Gli arbitri, sentiti dagli inquirenti, avrebbero confermato quelle designazioni "combinate", di cui ci sarebbe stata una sorta di consapevolezza tra gli arbitri. Per il presunto accordo a San Siro, Rocchi è indagato "in concorso" con "più persone", che farebbero parte esclusivamente del mondo arbitrale. In particolare, si tratterebbe di due precise scelte dell'ormai ex designatore.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - San Siro, designazioni concordate: conferme dagli arbitri ascoltati dal pm

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(Ansa) Dalle testimonianze degli arbitri raccolte dai magistrati di #Milano emergerebbero conferme delle sospette designazioni pilotate. In particolare, si tratterebbe delle due scelte di #Rocchi attraverso una presunta "combine" a San Siro il 2 aprile 2025, che x.com